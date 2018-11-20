На площади Ленина в Якутске устанавливают главную ёлку республики

На площади Ленина города Якутска началась установка главной новогодней ёлки Якутии. Как и полагается, она будет самой высокой в республике – 19 метров в длину.

Многие жители и гости столицы заметили, что в этом году главная республиканская ёлка будет из искусственных веток.

В прошлые годы для украшения ёлки с разрешения профильных и надзорных ведомств вырубали молодняк сосен или елей с просек, который всё равно подлежал вырубке. Кроме того, использовали кедровый стланик из Алданского улуса. Но в этом году от этой традиции решили отказаться.

Несмотря на то, что для ёлки использовался молодняк деревьев, подлежащий вырубке, использование живых елей для украшения никак не способствовало повышению экологической ответственности якутян. Между тем в указе «Об экологическом благополучии Республики Саха (Якутия)» глава Якутии Айсен Николаев среди приоритетных целей обеспечения экологического благополучия республики назвал рациональное использование биологических ресурсов, повышение экологической культуры и экологической ответственности гражданского общества.

Как отметил директор Службы эксплуатационно-технического обеспечения Иннокентий Сивцев, ещё одна причина отказа от живых елей – экономия бюджетных средств – искусственную ёлку можно использовать несколько раз. Кроме того, живые ветки устанавливать сложнее и на них сложнее развешивать подсветку и украшения, а через несколько дней она покрывается снегом и инеем.

Ёлка полностью будет установлена до 25 ноября. Красавицу-ёлку украсят более 5 тысяч новогодних шаров, 200 снежинок и 200 гирлянд с 36 тысячами лампочек. «Главная ёлка Якутии будет тёплого золотистого цвета», – сказал Иннокентий Сивцев. На площади будут установлены традиционные горки, ледовые скульптуры и новогодняя подсветка.

Зажжение главной новогодней ёлки Якутии по традиции состоится 1 декабря в рамках Всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии». Отметим, что фестиваль проводится по инициативе Айсена Николаева. В гости к Чысхаану приедет Дед Мороз из Великого Устюга, чтоб принять символ холода. Из Якутии зима шагнёт во все регионы нашей огромной страны.