На площади Ленина в Якутске продают чир-подледку

На праздничный стол обязательно нужна строганина. В киоске-купаве возле «Якутскгеологии» по ул.Кирова, 13 реализуется чир подледного улова по 480 руб. за кг. Торговля идет с 15 декабря, но уже образуются очереди, ведь цена ниже сложившейся в Якутске. Поэтому товар периодически подвозится. Мы побывали на месте торговли и увидели, что покупатели берут не по одной рыбе, а сразу по несколько.

Представлена продукция СХПК КМНС «Усть-Яна» (Усть-Янский улус), ПК РО «Русское Устье» (Аллаиховский улус), СПК КРО КМНС «Олеринский» (Нижнеколымский), КФХ «Ынтаах», СХПССК «Охотпользователи Среднеколымского района» (Среднеколымский район) ❄❄❄

Также здесь продается продукция под брендом «Белая рыба» Якутского рыбзавода и детский творог «Наше родное» по оптовой цене.

Экологически чистая продукция арктических улусов по доступным ценам — содействие занятости населения арктических улусов Республики Саха (Якутия).

Принимаются заявки по тел. 8924-871-11-40 (склад).