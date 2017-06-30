30 июня, Федот Тумусов поздравил гостей и жителей столицы с праздником Днем Сардааны, а молодые активисты раздавали цветы прохожим.comments powered by HyperComments
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На площади Ленина прохожим раздавали цветы-сардааны
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