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Столица
9 марта 2018, 10:40
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На площади Ленина открылся каток

Общественный каток «Дружба» открылся на площади Ленина Якутска и готов принять любителей активного и позитивного отдыха. Выйти на лед и опробовать его в действии сегодня смогли десятки горожан на торжественном открытии. 

Заместитель министра по делам молодежи и семейной политике Якутии Татьяна Пяткина отметила, что  этот проект реализуется с целью пропаганды здорового образа жизни среди молодых людей. Теперь у них будет еще одна возможность весело и с пользой проводить свой досуг.

«Здорово, что 8 марта мы открываем этот каток. Проект был предложен Николаем Мартыновым и группой общественников. Конечно, наше министерство всегда поддерживает общественные инициативы молодых и активных людей», — сказала она.

Каток получился небольшой, но, как говорят организаторы, очень славный. В дальнейшем планируется поставить рядом теплый домик, чтобы посетители могли согреться и выпить горячего чая. По выходным дням будут проводиться различные мероприятия при участии волонтеров. Продолжается работа по созданию красивой иллюминации на площадке, что сделает каток более привлекательным в вечернее время.

«Благодарю всех, кто помогал. Это колоссальное количество людей, организаций, доброжелателей и просто друзей. Большую роль сыграло министерство по делам молодежи и семейной политике в лице министра Афанасия Владимирова», — рассказал основатель независимого сообщества по продвижению экстремальных видов спорта Николай Мартынов.

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Источник: http://ysia.ru/glavnoe/v-tsentre-yakutska-otkrylsya-novyj-obshhestvennyj-katok/
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