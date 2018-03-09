На площади Ленина открылся каток

Общественный каток «Дружба» открылся на площади Ленина Якутска и готов принять любителей активного и позитивного отдыха. Выйти на лед и опробовать его в действии сегодня смогли десятки горожан на торжественном открытии.

Заместитель министра по делам молодежи и семейной политике Якутии Татьяна Пяткина отметила, что этот проект реализуется с целью пропаганды здорового образа жизни среди молодых людей. Теперь у них будет еще одна возможность весело и с пользой проводить свой досуг.

«Здорово, что 8 марта мы открываем этот каток. Проект был предложен Николаем Мартыновым и группой общественников. Конечно, наше министерство всегда поддерживает общественные инициативы молодых и активных людей», — сказала она.

Каток получился небольшой, но, как говорят организаторы, очень славный. В дальнейшем планируется поставить рядом теплый домик, чтобы посетители могли согреться и выпить горячего чая. По выходным дням будут проводиться различные мероприятия при участии волонтеров. Продолжается работа по созданию красивой иллюминации на площадке, что сделает каток более привлекательным в вечернее время.