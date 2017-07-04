На пленарном заседании наградили народных депутатов

В начале XXX (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр ЖИРКОВ вручил награды народным депутатам.

Приказом министра обороны Российской Федерации Сергея ШОЙГУ медалью Министерства обороны Российской Федерации «За укрепление боевого содружества» награжден председатель постоянного комитета Ил Тумэна по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир ПРОКОПЬЕВ.

За многолетнюю плодотворную работу в социально-экономической сфере Республики Саха (Якутия) Благодарность председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) объявлена народному депутату, директору ГБУ Республики Саха (Якутия) «По эксплуатации и содержанию административных зданий «Лена» Дмитрию СЕМЕНОВУ.

Благодарственное письмо руководителя территориального органа федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) и памятная медаль за участие в подготовке и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории Республики Саха (Якутия) вручено председателю постоянного комитета Ил Тумэна по селу и аграрной политике Дмитрию САВВИНУ.

Спикер Ил Тумэна Александр Жирков от имени народных депутатов поздравил вице-спикера Ил Тумэна Ольгу БАЛАБКИНУ с днем рождения и вручил букет цветов.