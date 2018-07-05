На «Петуховке» обнаружено тело Тимура Алимова

В районе «Петуховки» спасатели обнаружили тело мужчины, пропавшего во время купания 30 июня, сообщила в четверг вечером Служба спасения Якутии.

«Спустя пять суток после исчезновения тело Тимура Алимова всплыло на поверхность», — заявили спасатели.

29-летний Тимур Алимов был известным поисковиком, являлся заместителем председателя Комитета по гражданско-патриотическому воспитанию и здоровому образу жизни Молодежного Парламента при Ил Тумэне, юрист регионального отделения ДОСААФ России РС(Я). Не раз был отмечен наградами за весомый вклад в гражданско-патриотическое воспитание молодежи республики, пропаганду идей справедливости, нравственности.