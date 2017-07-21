На первой «пленарке» Общественная палата изберет председателя

В понедельник, 24 июля, в Высшей школе инновационного менеджмента при Главе РС(Я) состоятся курсы повышения квалификации «Координирующая роль Общественной палаты РС(Я) в консолидации институтов гражданского общества» для вновь избранных членов третьего состава Палаты.

На курсах будут обсуждаться темы взаимодействия правового государства и гражданского общества, государственной политики в области взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными советами муниципальных образований и исполнительных органов государственной власти, важности социологических исследований, диалога общества и власти, видов мероприятий, проводимых Палатой, правового регулирования участия граждан в общественном контроле, внедрения проектного управления в государственное и муниципальное управление. Состоится практикум на командообразование и сплочение.

А во вторник, 25 июля, состоится I Пленарное заседание, на котором будут окончательно утверждены комиссии, их состав, избраны председатели комиссий. Также будут избраны председатель палаты и его заместители.

После I Пленарного заседания начнется работа, ответственная и важная в плане сотрудничества власти и общества.