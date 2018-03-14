На первом плане – пробивка зимника в Андрюшкино

13 марта в Нижнеколымский район прилетели министр охраны природы Сахамин Афанасьев, начальник Управления автомобильных дорог Якутии Николай Сивцев, генеральный директор КП «Дороги Арктики» Владимир Чусовской, заместитель гендиректора АО «Якутоптторг» Марина Иванова.

Во время рабочей встречи с главой Нижнеколымского района Иваном Суздаловымпрошёл обмен мнениями по ряду текущих и перспективных вопросов жизни района.

Прежде всего, это нарезка автозимника в село Андрюшкино, организация участка казённого предприятия «Дороги Арктики», совершенствование системы охраны природы на Нижней Колыме. В населённых пунктах Колымы идёт накопление автотранспорта, следующего в Нижнеколымский район Якутии и Билибинский район Чукотки. Дорожники предприятия ООО «Дороги Колымы» сейчас занимаются пробивкой автозимника Черский-Андрюшкино на переходе через реку Чукочья.

Министр охраны природы Сахамин Афанасьев является куратором района, и сегодня встретится с активом района, побывает в Черской средней школе. Руководители дорожной отрасли сегодня побывали в участке ООО «Дороги Колымы» и осмотрели новые тракторы, пришедшие в выходные дни для «Дорог Арктики», а завтра планируют выехать на зимник.