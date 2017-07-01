На первенстве ДВФО по пляжному волейболу сразу две якутские команды поднялись на пьедестал

С 22 по 25 июня в Хабаровске проходили отборочные на Россию соревнования по пляжному волейболу среди девушек 1999-2000 годов рождения. Якутия выставила две команды, состоящие из воспитанниц ДЮСШ-5 Якутска. Это понятно: команда девушек ДЮСШ-5 является чемпионом республики 2017 года по классическому волейболу. К нашей великой радости, эти две команды на первенстве ДВФО заняли второе и третье места. Первое место заняла команда Владивостока. Это вполне закономерно, — ведь там есть спецДЮСШ по пляжному волейболу, где училась наша землячка ЧИБРИНА Настя. Вот наши героини: КОХАН Саша и ПОДЛУЖНАЯ Катя (серебро); СЕНТИЗОВА Надя и ИННОКЕНТЬЕВА Катя (бронза). Как говорит тренер Светлана МУРАТОВА: «Путевка на Россию у нас в кармане». Поздравляем наших девушек и Светлану Игоревну с успешным выступлением на этом турнире! Тренер благодарит спонсоров – управление спорта Якутска, руководство ШВСМ и ДЮСШ-5 и двух предпринимателей.

На снимке: слева направо: Сентизова Надя, Иннокентьева Катя, Светлана Муратова, Кохан Саша и Подлужная Катя.

Источник: Николай ГАВРИЛЬЕВ.