На переправе «Якутск – Нижний Бестях» открыт проезд большегрузам массой до 40 тонн

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» информирует, что с 15 января увеличена грузоподъемность ледовых переправ на федеральной автомобильной дороге А-331 «Вилюй»: — км 660 р.Вилюй (с. Верхневилюйск) — до 40 тонн; — км 752 р.Марха (с. Жархан) — до 40 тонн; — км 807 р.Вилюй (с. Кюндядя) — до 40 тонн; — км 956 р.Вилюй (с. Устье) – до 40 тонн; — км 1049 р.Вилюй (с. Крестях) — до 40 тонн; Также сообщаем, что на ледовом автозимнике «Якутск – Нижний Бестях» федеральной автомобильной дороги «Колыма» установлена грузоподъемность проезда автомобильного транспорта полной массой до 40 тонн. comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82