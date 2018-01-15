На переправе «Якутск – Нижний Бестях» открыт проезд большегрузам массой до 40 тонн

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» информирует, что с 15 января увеличена грузоподъемность ледовых переправ на федеральной автомобильной дороге А-331 «Вилюй»:
— км 660 р.Вилюй (с. Верхневилюйск) — до 40 тонн;
— км 752 р.Марха (с. Жархан) — до 40 тонн;
— км 807 р.Вилюй (с. Кюндядя) — до 40 тонн;
— км 956 р.Вилюй (с. Устье) – до 40 тонн;
— км 1049 р.Вилюй (с. Крестях) — до 40 тонн;
Также сообщаем, что на ледовом автозимнике «Якутск – Нижний Бестях» федеральной автомобильной дороги «Колыма» установлена грузоподъемность проезда автомобильного транспорта полной массой до 40 тонн.comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»