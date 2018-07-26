На паромной переправе «Якутск-Нижний Бестях» заведут электронную очередь

Автоматизированная система бронирования мест и продажи билетов в режиме онлайн должна заработать на паромной переправе «Якутск-Нижний Бестях» до 26 августа текущего года. Соответствующее поручение дано и.о. председателя правительства Якутии Владимиром Солодовым Минтрансу и Мининноваций республики.

Также и.о. премьера дал поручение руководству города Якутска оптимизировать систему движения автотранспорта в пределах границ паромной переправы, благоустроить причалы и принять меры по усилению на них охраны правопорядка.