На паромной переправе Якутск — Нижний Бестях устанавливают ограждения, сообщила News.Ykt.Ru в пятницу пресс-секретарь министерства транспорта и дорожного хозяйства Якутии Олеся Ларчук.

«Ввиду осложненной ситуации на паромной переправе Якутск — Нижний Бестях по поручению председателя правительства Якутии Владимира Солодова министерство транспорта и дорожного хозяйства республики совместно с окружной администрацией Якутска провели ряд мер для улучшения транспортного передвижения на пароме. В настоящее время устанавливаются ограждения в местах въезда на паром. По словам руководителя отдела водного транспорта Семена Коркина, работы будут завершены 6 августа 2018 года», — рассказала Ларчук.

Также Минсвязи Якутии совместно с руководителями предприятий принято решение о поэтапном внедрении автоматизированной информационной системы по бронированию мест и продаже билетов в режиме онлайн, отметила представитель Минтранса.

В наступившие выходные движение на паромной переправе Якутск — Нижний Бестях будет организовано по следующей схеме:

— 3 августа, пятница: на паромной переправе из Якутска ограничение для грузовых автомобилей с 14:00 до 24:00;

— 4 августа, суббота: без ограничений для автомобилей всех типов;

— 5 августа, воскресенье: на паромной переправе из Нижнего Бестяха ограничение для грузовых автомобилей с 14:00 до 24:00.