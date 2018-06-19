На озеро Щорса запустили лебедей

Вот уже третий год в Якутске успешно существует настоящее «Лебединое озеро», эко-проект, который появился благодаря «Народному бюджету» и помощи спонсоров. В нашей северной столице есть озеро, в котором на радость детворе, жителям и гостям столицыцелое лето плавают утки, гуси и лебеди.
Проект оказался весьма удачным. Его посещают в день более трехсот человек. Сюда приходят влюбленные пары, чтобы запечатлеть друг друга на фоне грациозных птиц, символизирующих любовь и верность, мамы с детьми, пожилые горожане, выздоравливающие пациенты близлежащих больниц. Нередко сюда снаряжают целые познавательные экскурсии для школьников, которые наглядно изучают птиц, прилетающих в нашу республику, чтобы вывести потомство.
«Лебединое озеро» так понравилось горожанам, что нынче Общественная палата города Якутска совместно с журналом «Байанай» предложила превратить время запуска птиц в добрую и полезную торжественную традицию.
— Мы собрались сегодня не только запустить уток и лебедей, но и создать для пернатых друзей настоящий сад, — сказала член Общественной палаты города Якутска, председатель городского совета Родителей Туяра КОЛЕСОВА, ведущая церемонии открытия. – Сегодня мы объявляем акцию «Посади росточек добра и мира». Надеемся, что с вашей поддержкой здесь в скором времени зацветет настоящий сад!
Работники городской клинической больницы дружно вышли на субботник и посадили огромное количество цветов. Активисты округа помыли ограждения. Всех гостей торжества по якутской традиции угощали саламатом оладьями и кумысом, ведь не за горами Ысыах!
Председатель охотничьего клуба «Байанай», руководитель компании «Илгэ» и инициатор этого проекта Юрий Борисов рассказал о предстоящих планах расширения:
— Окна нашего офиса выходят на это озеро. Мы много лет смотрели на него и вынашивали идею нашего проекта. Благодаря спонсорам — торговым сетям «Хозмаркет», «Розтор», компании «Туймада нефть», а также зоопарку «Орто Дойду» и любимому Центральному округу удалось осуществить нашу мечту.
Теперь проект можно расширять. Возможно этим летом мы запустим в озеро черных лебедей. Также мы хотим провести художественный конкурс, чтобы юные таланты превратили двери гаражей, тянущихся вдоль озера, в настоящую галерею картин о якутской природе.
У охотников много идей относительно озера Щорса. По их мнению, здесь или в любом другом городском озере можно выращивать рыб: карасей, гольянов и проводить конкурсы рыболовов. Звучит, как сказка, но когда-то ведь и идею о Лебедином озере подвергали сомнениям. А оно ведь появилось!
Здорово, что неравнодушными остались предприятия, расположенные недалеко от озера.
— Я часто проезжаю мимо этого озера и каждый раз тянет остановиться и полюбоваться птицами, — говорит генеральный директор сети магазинов «Хозмаркет» Максим ФЕОКТИСТОВ. – Иногда после рабочего дня я так и делаю. Казалось бы, что в Якутске подобная идея невозможна, но наш город растет, развивается, становится краше. Мы обязательно будем поддерживать проекты, которые делают наш город безопасней, чище и добрей!
Все, кто выступил в этот день на озере Щорса подчеркнули уникальность «Лебединого озера» и желание облагородить подобными идеями весь Якутск. Собравшиеся тепло приветствовали «хозяйку лебедей», представителя зоопарка «Орто Дойду» Наталью САФОНОВУ.
— Хотя мы работаем далеко отсюда, часто бываем в городе, здесь учатся наши дети. Здорово, что частичка нашего зоопарка присутствует здесь. Хочу попросить всех мальчиков и девочек заботиться о птицах, следить за чистотой у озера, и за тем, чтобы люди не кормили птиц неподобающей пищей.
В этот день никто не перерезал никаких ленточек. Все ждали, когда в озеро запустят лебединую семью, привезенную из зоопарка «Орто дойду».
И вот, под аплодисменты зрителей из ящиков выплыли три красивые гордые птицы. Гуси на своем островке завистливо загоготали, стайка уток сбившись в кучу, испуганно взирала на новых обитателей озера. Благородные пернатые величаво поплыли к середине озера. Кажется, они вспомнили, что жили здесь прошлым летом.
Отныне каждый желающий якутянин может сфотографироваться на фоне этих красивых птиц недалеко от центра города. Лебединое лето началось!
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