На озере Щорса прошли городские соревнования по рыбалке

21 июля 2018 года на озере Щорса прошли II городские соревнования по рыбной ловле «Ловись рыбка».

Идейным вдохновителям стал журнал «Байанай» для охотников и рыболовов. Два года назад они стали участниками программы «Народный бюджет» с проектом «Лебединое озеро» и стали благоустраивать озеро и выпускать уток, лебедей и как эксперимент выпустили карасей и вот спустя время проводятся вот такие соревнования.

По результатом соревнований победителями стали:

Среди личников 1 место Сардана Слободчикова, 2 место Анжела Данилова.

Из команд 1 место Борис Бугуев, Аял Архипов и Светлана Афанасьева.

2 место Николай Горохов с сыном Егор, братом Валерием Васильевым.

3 место команда в составе Андрея Черемкина, Анастасии Черкашиной и Марии Ивановой.

В номинации ветеран-рыбак победителем стал И.И. Ксенофонтов.

Руководитель «Управы Центрального округа» Олег Владимирович Неустроев торжественно вручил главный приз — резиновую лодку от магазина «Хозмаркет» самой рыбацкой семье Яхонтовых.