На озере Щорса прошли городские соревнования по рыбалке

21 июля 2018 года на озере Щорса прошли II городские соревнования по рыбной ловле «Ловись рыбка».
Идейным вдохновителям стал журнал «Байанай» для охотников и рыболовов. Два года назад они стали участниками программы «Народный бюджет» с проектом «Лебединое озеро» и стали благоустраивать озеро и выпускать уток, лебедей и как эксперимент выпустили карасей и вот спустя время проводятся вот такие соревнования.
По результатом соревнований победителями стали:
Среди личников 1 место Сардана Слободчикова, 2 место Анжела Данилова.
Из команд 1 место Борис Бугуев, Аял Архипов и Светлана Афанасьева.
2 место Николай Горохов с сыном Егор, братом Валерием Васильевым.
3 место команда в составе Андрея Черемкина, Анастасии Черкашиной и Марии Ивановой.
В номинации ветеран-рыбак победителем стал И.И. Ксенофонтов.
Руководитель «Управы Центрального округа» Олег Владимирович Неустроев торжественно вручил главный приз — резиновую лодку от магазина «Хозмаркет» самой рыбацкой семье Яхонтовых.
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