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16 ноября 2018, 17:25
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На отца пришлось завести «уголовку», прежде чем он оплатил алименты

Возбуждение уголовного дела побудило должника погасить задолженность по алиментным обязательствам.

На исполнении в Таттинском районном отделе судебных приставов Управления ФССП по Республике Саха (Якутия) находится исполнительное производство в отношении должника о взыскании задолженности по уплате алиментов на содержание 8-летнего ребенка в размере 1/4 доли всех видов заработка и (или) иного дохода.

По постановлению мирового судьи мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Виновному назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 35 часов. 

Должник, зная о вступившем в законную силу решении суда об обязательстве по уплате алиментов, без уважительных причин повторно начал уклоняться от уплаты алиментов. Внес незначительные оплаты на общую сумму 4 000 рублей, которые не сопоставимы с размером, установленным судом. Так, образовалась задолженность по алиментам в размере 84, 500 рублей.

В отношении должника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. Обвинительный акт утвержден прокурором Таттинского района и направлен с материалами уголовного дела в суд для его рассмотрения.

На судебном заседании мужчина признал свою вину полностью, раскаялся, и спустя несколько дней произвел полную оплату задолженности в размере 84,500 рублей. Однако нужно учесть, что уплата алиментов закончится только тогда, когда ребенок достигнет совершеннолетия – 18 лет.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) напоминает гражданам, в том числе лицам, являющихся должниками по исполнительным производствам о взыскании алиментных платежей на содержание несовершеннолетних детей, о своевременном погашении имеющихся задолженностей.

За неуплату средств на содержание детей (ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ) должник наказывается обязательными работами на срок до 150 часов или административным арестом на срок от 10 до 15 суток или наложением административного штрафа в размере 20 тыс. рублей.

В случае, если должник, будучи привлеченный к административной ответственности за неуплату алиментов, в течение двух месяцев и более уклоняется от уплаты алиментов, то в отношении него возбуждается уголовное дело по ч.1 ст. 157 УК РФ. Санкцией статьи неплательщику грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 1 года.

Следует помнить о том, что исправно уплачивая алименты на содержание своих несовершеннолетних детей, Вы, таким образом, обеспечиваете им достойное детство и уверенное будущее.

Источник: Пресс-служба Управления ФССП по Республике Саха (Якутия)
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