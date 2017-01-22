На освоение месторождения олова в Якутии необходимо около 4,5 млрд рублей

Реализация импортозамещающего проекта по добыче олова в арктической зоне Якутии требует около 4,5 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замминистра промышленности и геологии республики Василия ЗАХАРОВА.

«Общая стоимость проекта по добыче олова на территории Усть-Янкого района Якутии составляет 4,5 млрд рублей. В настоящее время проводится работа по проведению топогеодезических работ и подготовке технико-экономический обоснований разведочных постоянных кондиций месторождения, составление отчета с подсчетом запасов, эти работы планируется завершить в первом квартале 2017 года. Приступить к добыче планируется с 2018 года», — сказал собеседник агентства.

Значительные запасы олова сосредоточены на месторождениях Усть-Янского района Якутии (Депутатское, Чурпунньа, Тирехтях), относимых к Яно-Индигирской оловоносной провинции. Лицензией на разведку и добычу россыпного олова на месторождении «Ручей Тирехтях», которое считается уникальным по своим запасам, владеет компания «Янолово».

Оловянный проект является одним из приоритетных проектов северо-якутской опорной зоны, так как в Якутии находится 37% разведанных запасов олова страны (630 тыс. тонн), но при этом в России добывается всего 10% олова (около 500 тонн в год), доля импорта олова — 90%. Поставки металлического олова осуществляются из Китая, Боливии и Португалии.

По статистическим данным, ежегодная потребность в олове в стране — 7,5 тыс. тонн. При этом сырьевая база олова РФ представлена 214 (88 коренных и 126 россыпных) месторождениями с запасами олова в 1,7 млн тонн, большинство которых сосредоточено на Дальнем Востоке.

По мнению властей республики, создание в опорной зоне оловодобывающего производства приведет к увеличению объемов производства оловоконцентратов различных марок до 5,5 тыс. тонн.