На официальном сайте Книги рекордов Гиннесса вышла статья о якутском рекорде

«Российский город собрал рекордное количество людей в традиционной якутской одежде» — так называется статья Rachel Swatman, вышедшая 6 июля на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса. Для российских читателей статью перевел редактор сайта «YakutiaToday» Александр Пахомов.

Тысячи людей Якутска в Республике Саха, Россия, собрались, чтобы принять участие в официальной попытке установки мирового рекорда Гиннесса.

Ошеломляющее количество — 16 620 человек приняли участие в установлении рекорда «Самое большое количество людей в традиционной якутской одежде», мероприятии, организованном широкой общественностью при активной поддержке администрации Якутска во главе с мэром Айсеном Николаевым.

Тем самым Николаев хотел отметить культурное наследие своего города, привлечь внимание молодежи к истории Якутии, и повысить привлекательность города как туристического объекта.



Участники были в пышных красочных одеждах с меховыми аксессуарами и сложными головными уборами.

Якутск — один из самых холодных крупных городов в мире, где традиционная одежда обычно длинная и плотная для того, чтобы людям было тепло при таком суровом климате.

«Я рад, что народ сплотился вокруг этого события. Особенно отрадно то, что в нем участвовали не только представители народа Саха, но и других национальностей. Я еще раз убедился, что звание обладателя рекорда Guinness World Records, который мы установили, послужит на благо нашего общества», — сказал мэр города Якутска Айсен Николаев.

Судья Guinness World Records Правин Пател наблюдал за этим проявлением гордости за культуру народа:

«Я осуществлял судейство беспристрастно и бескомпромиссно в соответствии с требованиями правил установления рекорда, это было фантастическое действо, когда видишь так много людей в традиционной национальной одежде».

Это не первый раз, когда люди Якутска сплотились вместе, чтобы установить Мировой рекорд Гиннесса.

Еще в 2012 году 15 293 человека собрались в самом большом танце Осуохай, чтобы отпраздновать якутский Новый год и отметить начало лета.