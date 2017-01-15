На один вечер артисты ТЮЗа почувствовали себя голливудскими звездами

14 января в ТЮЗе состоялся красивый праздник, посвященный закрытию Года кино. 18 актеров театра, а это почти вся труппа весьма активно снимаются не только в якутском кино. Поэтому руководители театра Алексей Прокопьевич и Матрена Степановна ПАВЛОВЫ, очень трепетно и с любовью относящиеся к своим актерам, решили устроить праздник, который останется светлой памятью в сердцах артистов.



Для того, чтобы отметить творческие успехи молодых актеров они организовали вечер, на котором ведущие кинорежиссеры, руководители якутской кинематографии вручили артистам именные статуэтки, Благодарности от Союза кинематографистов Якутии. Вручали лично председатель Союза Алексей Семенович РОМАНОВ, руководитель Центра визуального наследия народов Якутии Бэргэн ПАРНИКОВ и самые успешные кинематографисты и деятели кино Якутии: Степан ПОРЯДИН, Ирина ЭНГЕЛИС, Нюргуйана ВАСИЛЬЕВА, Руслан ТАРАХОВСКИЙ, Степан БУРНАШЕВ, Яна БАЙГОЖАЕВА, Константин ТИМОФЕЕВ, Анатолий КИРИЛЛИН, Евгений ПИВОВАРОВ, Алексей АМБРОСЬЕВ. Проход по красной дорожке вылился в настоящий праздник молодости и красоты. Каждый актер получил в качестве презента сертификат от ювелирного магазина «Киэргэ». Отдельное спасибо Константину БАРАШКОВУ.

В этот вечер чествовали ветеранов кинематографии, которые посвятили всю свою жизнь этому прекрасному виду искусства: Николая Марковича САНТАЕВА, Полину Николаевну ЛЕПЧИКОВУ, Николая Осиповича БАТТАХОВА, которым были вручены памятные подарки «Признание».

В этот вечер и в нашем театре появилась Аллея звезд, на которой фотографировались не только сами актеры, но и многочисленные зрители, в основном, школьники из разных школ города, которые живо реагировали на происходящие события и с удовольствием хлопали артистам, которые и сами, наверняка, запомнят этот замечательный вечер.

Год кино закончился, но кинобум в Якутии будет продолжаться и в последующие годы, потому что наша республика богата талантливыми людьми!

