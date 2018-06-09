На ночь глядя: Российский профессор о классической русской литературе с новых ракурсов

С 9 по 11 июня в г. Якутске пройдут литературные лекции «На ночь глядя» российского ученого известного библиотековеда, доктора педагогических наук, профессора Юрия Николаевича СТОЛЯРОВА.

Юрий Николаевич Столяров является классиком российского библиотековедения, автором и составителем около 800 трудов по библиотековедению, библиотечному фондоведению, подготовке библиотечных кадров, истории библиотечного дела, документологии, книговедению, информатики и культурологии. Преподает более 60 лет.

Профессор Ю. Столяров впервые посетил Якутию. Основной целью его визита является проведение курсов повышения квалификации для библиотечных специалистов, организаторами которых являются Национальная библиотека РС(Я), Библиотечная ассоциация РС(Я) и Арктический государственный институт культуры и искусств. В рамках курсов Юрий Николаевич стал спикером четвертого дня работы I Форума молодых библиотекарей Республики Саха (Якутия) «БиблиоМИКС», что стало для форумчан большим событием, так как все библиотечные специалисты последних десятилетий учились и учатся на учебниках Юрия Николаевича.

Юрий Николаевич известен своим негативным отношением к Министерству культуры РФ, и в 2017 году в открытом письме президенту назвал «антибиблиотечной, антикультурной акцией» предложение министра культуры Владимира МЕДИНСКОГО об объединении двух крупнейших библиотек России – Российской национальной библиотеки (СПб) и Российской государственной библиотеки (Москва).

Ссылка: https://regnum.ru/news/2226959.html

Интересны и взгляды Юрия Николаевича на литературу. В рамках открытых лекций «на ночь глядя» профессор будет рассматривать образцы классической русской литературы с новых ракурсов. Темы лекций: «Почему Пушкин не стал библиотекарем?», «О чем на самом деле роман «Евгений Онегин»?», «Тарас Бульба» Н.В. Гоголя, «Инфернальный Лермонтов», «Книги и чтение в русских народных сказках и сказках других народов мира и мифах».

Национальная библиотека приглашает всех желающих в Историческое здание Национальной библиотеки с 9 по 11 июня с 19-00. Вход свободный.