На Московском международном Салоне образования агровузы стали партнерами

В рамках Московского международного салона образования ректор Якутской ГСХА Иван Иванович Слепцов ведет деловые переговоры.

Так, в целях сотрудничества в образовательной, научно-технической и инновационной деятельности, обеспечения развития системы партнерства между агровузами подписано соглашение Якутской ГСХА с Российским государственным аграрным университетом — МСХА имени К.А. Тимирязева. Подписи на соглашении поставили ректор Якутской сельхозакадемии Иван Слепцов и и.о. ректора Тимирязевской академии Галина Золина.

«Несмотря на то, что мы живем в разных часовых поясах, Тимирязевку и Якутскую академию всегда связывали добрые отношения и общие задачи по подготовке квалифицированных кадров для аграрного сектора. Данный договор позволит проводить совместные фундаментальные и прикладные исследования, используя ресурсы обоих вузов: научные центры, лаборатории, технологии», — отметили стороны.