На Международной женской конференции в Смольном выступила наша землячка Галина Павлова и сыграла на хомусе

«Союз Женских Сил по поддержке гражданских инициатив и проектов» в содружестве с Санкт-Петербургским социально – экономическим институтом проводил 30 ноября – 1 декабря Международную женскую конференцию «Восток и Запад встречаются в Санкт-Петербурге», которая состоялась в Актовом зале Смольного дворца, резиденции губернатора Санкт-Петербурга и администрации города. Тема конференции «100 лет равноправия в России».

Цель мероприятия – активизация участия женщин во всех сферах экономической, политической и общественной жизни и объединение женских организаций. В рамках Конференции состоится заседание Трудового Партнерства государств региона Балтийского моря, состоялась организация виртуальной выставки «Женский проект».

Конференция проходила при поддержке Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Законодательного собрания Ленинградской области, Правительства Ленинградской области.

На Конференции обсуждались актуальные вопросы стратегии в интересах женщин и механизмы практической реализации мер по улучшению положения женщины в политической, экономической, социальной и культурной сферах; улучшению положения женщины на современном рынке труда; развитию женской общественной дипломатии. А пленарном заседании выступила наша соотечественница Галина Павлова – заместитель генерального директора ювелирной фирмы Киэргэ. Рассказала участникам конференции в каких условиях работают женщины Крайнего Севера, развития предпринимательства в республике, продвижение якутского бренда с Востока на Запад и в завершение сыграла на нашем национальном инструменте хомус.