На место губернаторов приходят мэры?

Свои посты по собственному желанию покинули глава Якутии Егор Борисов и магаданский губернатор Владимир Печеный. Оба губернатора были в возрасте – господину Борисову 64 года, господину Печеному – 68 лет. Врио губернатора Магаданской области стал варяг – мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. Пост врио главы Якутии может получить мэр Якутска Айсен Николаев.

Айсен Николаев (46 лет) до избрания мэром Якутска два раза избирался в республиканский парламент (от Союза правых сил.— “Ъ”), с 2004 года – министр финансов Якутии, был руководителем администрации главы региона, зампредом правительства. Избирался мэром Якутска в 2012 и 2017 годах.