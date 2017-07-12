На Мерзлотке сбили подростка

11 июня 2017 года в 17 часов в г.Якутске на ул.Мерзлотная водитель 1990 года рождения, управляя автомашиной УАЗ, совершил наезд на пешехода 2000 года рождения, который вышел из-за стоящего на остановке автобуса и переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход с ушибами был госпитализирован, находится на стационарном лечении, сообщает Госавтоинспекция г.Якутска.

Из объяснения водителя УАЗа следует, что, когда он ехал по улице Мерзлотная со скоростью примерно 50 км в час, из-за стоящего на остановке автобуса ПАЗ неожиданно выскочил парень. Вовремя среагировать ему не удалось, и поэтому наезда на пешехода избежать не удалось.

Кондуктор стоящего автобуса пояснил, что молодой человек являлся пассажиром данного автобуса, выйдя на остановке, обойдя автобус спереди, выскочил на дорогу, после чего на него наехал автомобиль УАЗ.

Проведенное медицинское обследование в кабинете врача-нарколога не выявило у водителя факта употребления алкогольных напитков.

По данному факту проводится административное расследование.

Госавтоинспекция г. Якутска напоминает, что недолжное воспитание их несовершеннолетнего ребенка либо подопечного влечет за собой административную ответственность по ст. 5.35 КоАП РФ. Напоминаем, что детям до 7 лет не разрешается выходить на проезжую часть без сопровождения взрослых. Проводите беседы со своими детьми о правилах дорожного движения, в частности о правила перехода проезжей части.