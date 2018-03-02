На линии «КВГЭС – Айхал» установлена новая электроопора

Во второй декаде февраля 2018 года персонал Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» установил новую металлическую опору на ВЛ 220 кВ «КВГЭС – Айхал» Л-208. Она заменила старую, деформированную вследствие выдавливания свай из грунта.

Подрядная организация ООО «Севертехстрой» демонтировала оптоволоконный кабель высокоскоростного Интернета, протянутого по опорам линии.

В установке новой опоры высотой 36 метров была задействована бригада высоковольтного участка Мирнинского РЭС ЗЭС. Сорокаградусный мороз не помешал энергетикам справиться с важной задачей.

ВЛ 220 кВ «КВГЭС – Айхал» Л-208 питает электроэнергией предприятия алмазодобывающей промышленности, социальные и жилые объекты поселка Айхал и города Удачный Мирнинского района Якутии.

На время работ линия была отключена. Ограничения электроснабжения населенных пунктов не было, действовала ВЛ 220 кВ «КВГЭС – Айхал» Л-203, Л-204. По завершении работ Л-208 ввели в работу.

Западные электрические сети – предприятие, занимающееся транспортировкой электрической энергии по населенным пунктам Западной Якутии. Общая площадь обслуживаемой территории – свыше 611 тыс. кв. км. Протяженность воздушных линий электропередачи 220/110/35 кВ – 6128 км, распределительных сетей – 5816 км.