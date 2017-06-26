На лесных участках — интернету быть

Юрий Трутнев потребовал установить конкретные показатели развития лесопромышленного комплекса на Дальнем Востоке, которые будут достигнуты к маю 2018 года.

Минприроды России и Минпромторг России в трехдневный срок должны представить в Правительство РФ показатели повышения эффективности ЛПК на Дальнем Востоке.

Такое поручение дал заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Ю. Трутнев в ходе совещания, посвященного вопросам развития лесопромышленного комплекса Дальнего Востока.

В мероприятии приняли участие руководство Минвостокразвития России, Минэкономразвития России, Минфина России, Минпромторга России, Минприроды России, Рослесхоза, ФТС России, ФАС России и других заинтересованных органов исполнительной власти.

Как отметил вице-премьер, на Дальнем Востоке сосредоточено 43% земель лесного фонда Российской Федерации и 25% российских запасов древесины. При этом доля лесного комплекса в экономике региона составляет всего 1,5% и не изменяется на протяжении ряда лет.

Расчетная лесосека составляет 91,5 млн м3 (13% от РФ), уровень освоения расчетной лесосеки – 18% при среднероссийском уровне 30%.

Юрий Трутнев дал поручение о разработке в срок до конца 2017 г. специального интернет-сервиса для арендаторов лесных участков на Дальнем Востоке. Новый сервис будет выстроен на базе АИС «Государственный лесной реестр». Он обеспечит открытый доступ к свободным лесным участкам. Каждый участок будет дополнен информацией о его характеристиках и свойствах. У заявителей будет возможность сформировать желаемые границы участков и подать электронную заявку для их аренды. Участки будет предоставляться по итогам электронного аукциона.

Основными ответственными за разработку интернет-сервиса назначены Минвостокразвития России, Минприроды России, Рослесхоз и Минэкономразвития России. Благодаря его работе будет реализован заявительный порядок формирования лесных участков.

Минвостокразвития России сообщило о разработке проекта федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Документ предусматривает предоставление инвесторам налоговых льгот в объеме инвестиций в инфраструктуру, в том числе лесную. Проект федерального закона планируется к внесению в Правительство РФ в срок до 14 июля 2017 г.

По итогам совещания Юрий Трутнев поручил заинтересованным ФОИВам в суточный срок согласовать проекты актов, устанавливающих тарифные квоты для необработанных лесоматериалов из дальневосточных хвойных пород, вывозимых в третьи страны участниками внешнеэкономической деятельности. Минпроторгу России было дано поручение внести проект в Правительство РФ в срок до 10 июля 2017 г.