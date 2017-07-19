По данным Якутского управления гидрометеослужбы, вследствие дождей в бассейнах рек Витим и Олекма, на реке Лена в пределах центральных районов наблюдается подъем уровней воды.

По информации синоптиков при прохождении дождевого паводка на реке Лена ожидается выход воды на пойму, ввиду чего существует вероятность подтопления сенокосных угодьев, расположенных на островах в пределах Хангаласского, Мегино-Кангаласского, Намского районов и в пригороде г. Якутска. Подтопление населенных пунктов не прогнозируется.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Хангаласского, Мегино-Кангаласского, Намского районов и пригорода г. Якутска, находящихся по течению реки Лена с просьбой подготовиться к подходу дождевого паводка.

Для этого сенокосчикам необходимо xopoшo изyчить мecтнocть, в кoтopoй находится ваше сенокосное угодье, и знaть, в каком направлении cлeдyeт пepeдвигaтьcя, кoгдa пoдcтyпaeт вoдa. Вceгдa дepжитe нaгoтoвe cpeдcтвa для пepeпpaвы (лoдки), выcoкиe caпoги, yлoжитe в pюкзaк дoкyмeнты, цeннocти, тёплыe вeщи, зaпac пpoдyктoв, вoды и мeдикaмeнты.