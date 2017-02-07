На крыльце Дома престарелых умер пациент

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) по факту обнаружения тела 42-летнего мужчины на крыльце Дома престарелых и инвалидов.

Установлено, что около 21 часа 20 минут 5 февраля 2017 года пациент Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Дом-интернат инвалидов и престарелых» вернулся в учреждение, но входные двери были закрыты.

По данным следствия, мужчина не сумел попасть внутрь и сел на крыльцо, где скончался, предварительно, от воздействия низкой температуры наружного воздуха.

Тело мужчины обнаружено работницей социального учреждения ранним утром 6 февраля 2017 года.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела следственными органами осуществляются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления причины смерти пациента назначена судебно-медицинская экспертиза.

Расследование уголовного дела продолжается.