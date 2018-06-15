На конных скачках во время Ысыаха будет разыгран крупный денежный приз

На «Ысыахе Туймаады» любителей конных скачек ждут два дня забегов. На кону два приза: 23 июня победитель получит крупный денежный приз от Главы городского округа «город Якутск», а 24 июня – ценные призы от Ил Дархана. Лошади могут участвовать только в одном из забегов.

Осталось всего два дня, когда желающие могут успеть подать заявку для участия в скачках. В командном состязании на приз Окружной администрации участников ждёт пять зачетных дистанций: на 1000, 1600, 2400, 3200 и 4800 метров. Судейская система оценок – по баллам.

По традиции ход скачек будет комментировать главный судья Александр Капитонов. «За годы совместной работы наша команда судей и дикторов сработалась. Будем держать зрителей в курсе событий!» – пообещал он.

Сильнейшие скакуны республики на ипподроме в живописной местности Ус Хатын – потрясающее зрелище, которым нужно насладиться каждому горожанину и гостю. Для удобства зрителей в период проведения ысыаха будут курсировать автобусы № 155 и № 156 МУП «ЯПАК» по маршрутам Ус Хатын — Гимеин — Ус Хатын и Автовокзал — Ус Хатын – Автовокзал.

Также бесплатный подвоз гостей праздника с главной автостоянки до центрального входа Ус Хатын дополнительно будут осуществлять городские маршрутные автобусы.