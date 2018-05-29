На конкурс «Я-Инженер» поступило 74 работы

В этом году на III Дальневосточный конкурс «Я-Инженер» поступило74 работы. По итогам первого отборочного тура, в следующий этап конкурса прошло 58 работ.

Председатель Конкурсной комиссии, Лидер движения “Я-ИНЖЕНЕР” Владимир Аммосов отмечает: “Конкурс третий год проходит на Дальневосточном уровне, но в этом году поступило много работ не только из Дальнего Востока, но и из регионов Сибири. Отрадно, что конкурс, который зародился “от земли”, как общественная инициатива, вышел на следующий этап своего развития и становится общероссийским”.

В Категории “Молодой инженер” работы в большинстве своем носят более творческий характер.Так, к примеру, Николай Местников с проектом “Децентрализованная система электроснабжения объектов проекта “Дальневосточный гектар” с использованием гибридных станций с солнечными панелями и суперконденсаторами”, Сивцева Любовь -“Автоматика теплицы” и “Мобильное приложение для отслеживания состояний автомобиля и управление им извне” группы студентов Автодорожного факультета СВФУ.

“Профессионалы” не только решают конкретные задачи промышленных предприятий Дальнего Востока, но вносят свои нововведения, как, например проект Амарцева Алексея -“Электрическая котельная установка, основанная на технологии добычи криптовалюты с применением системы иммерсионного однофазного пассивного охлаждения”. Есть проекты затрагивающие важные аспекты жизни в условиях севера, подогрев воды, утепление и повышение проходимости автомобилей и даже прототип шнекоходной платформы для видеомониторинга подводных объектов.

“Дальневосточный конкурс “Я-ИНЖЕНЕР” – это практически единственное ежегодно действующее мероприятие на Дальнем Востоке, основной задачей которой является пропаганда технических профессий, с одновременным охватом школьников, студентов и молодых специалистов. Нововведения, которые наши участники внедряют на своих предприятиях, уже приносят существенную экономию, а где-то и прибыль. Мы призываем производственные предприятия принимать активное участие, двери конкурса всегда открыты для сотрудничества”, отмечает сопредседатель ОО “Я-Инженер” Павел Ксенофонтов.

Защита проектов в категории “Будущий инженер” пройдет на летней профильной смене“Я-ИНЖЕНЕР” с 08 – 28 августа 2018г на базе ГАУ ДО РС(Я) ЦОиОД“Сосновый бор”. Предзащита проектов среди студентов и молодых специалистов состоится на площадке “Я-ИНЖЕНЕР” Форума Синергия Севера с 25 по 29 июля 2018 года на базе Школы высшего спортивного мастерства в МР «Мегино-Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия). По ее итогам также будут выявлены по шесть победителей из двух возрастных групп, которые будут допущены к заключительной защите своих проектов в рамках III Съезда Инженеров Республики.