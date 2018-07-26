На Колыме продолжается подъем воды

В Якутии по состоянию на 26 июля в зоне затопления находится один населенный пункт — Аргахтах. Вода стоит на 23 дворовых территориях, в которых проживают 96 человек, в том числе 35 детей.

По информации департамента по надзорной деятельности Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии, всего с нарастающим итогом пострадало от паводка по республике 14 районов и 1 городской округ. В зоне затопления оказались 58 населенных пунктов, 2 696 дворовых территорий, 1 427 жилых домов.

Ледоход на реке Колыме полностью вышел на прибрежную часть Восточного Сибирского моря. По прогнозам, на реке Колыме в ближайшие сутки продолжится незначительный подъем уровня воды.

В селе Аргахтах затоплены 23 дворовые территории, в которых проживают 96 человек, в том числе 35 детей. Жильцы отселены по родственникам.

Подготовлено четыре пункта временного размещения с общей вместимостью 120 человек. Произведен плановый отгон крупного рогатого скота и лошадей на незатопляемые территории.