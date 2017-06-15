На Каскаде Вилюйских ГЭС продолжаются судоходные попуски 

По решению Ленского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов на Каскаде Вилюйских ГЭС им. Е. Н. Батенчука ПАО «Якутскэнерго» судоходные попуски воды из Вилюйского водохранилища продолжаются. Суммарный расход воды через гидроузел увеличен с 1100 куб. м/ сек до 1500 куб. м/сек.

23 июня 2017 года в 10.00 сегментный затвор водосброса КВГЭС будет закрыт.

Каскад Вилюйских ГЭС (КВГЭС) — основной источник электроснабжения Западной Якутии. Состоит из Вилюйской ГЭС-I и Вилюйской ГЭС-II. Установленная мощность КВГЭС – 680 МВт. Среднегодовая выработка электроэнергии – 2, 1 млрд. кВтч.