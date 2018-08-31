На Каскаде Вилюйских ГЭС продолжается ремонт водосбросного канала

Якутскэнерго продолжает ремонт железобетонных конструкций водосбросного канала на главном энергообъекте Западной Якутии — Каскаде Вилюйских ГЭС имени Е.Н.Батенчука.

«Каскад Вилюйских ГЭС имеет очень важное значение для социально-экономической сферы республики. Это главный энергообъект, обеспечивающий электроэнергией алмазодобывающую промышленность и население Западной Якутии. Гидротехнические сооружения станций требуют к себе постоянного повышенного внимания, чтобы на должном уровне обеспечивать их техническое состояние и безопасность», – отмечает генеральный директор Якутскэнерго Александр Слоик.

Длина водосбросного канала,вырубленного в скале правого берега реки Вилюй,более 400 метров, ширина– 39-65 м, высота бортов – 12-14 м.Ежегодно в конце мая-начале июня по этому каналу пропускается вода Вилюйского водохранилища в объеме порядка 2-2,5 кубических километров для обеспечения судоходства.

Для продления срока эксплуатации водосбросного канала специалисты подрядных организаций выполняют ремонт плит дна, трамплина и бортовых секций канала.

Запланированные на текущий год ремонтные работы начаты в июне и должны быть завершены в конце октября.