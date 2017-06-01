На Каскаде Вилюйских ГЭС отремонтируют шесть гидроагрегатов

Специалисты Каскада Вилюйских ГЭС им. Е. Н. Батенчука (КВГЭС, входит в ПАО «Якутскэнерго») в 2017 году выполнят ремонт шести гидроагрегатов. Пять машин пройдут текущий ремонт, а гидроагрегат №5 – капитальный. Выполнение работ не повлияет на энергоснабжение потребителей региона.

Капитальный ремонт гидроагрегатора №5 начался в марте этого года, завершить его планируется в августе. К настоящему времени подрядчиками была обследована обмотка статора генератора и вынесено положительное заключение о соответствии характеристик оборудования требованиям нормативных документов. Силами специалистов машинного и гидротехнического цехов КВГЭС с привлечением водолазов осушена проточная часть гидроагрегата. Персонал машинного и электротехнического цехов выполнил демонтаж основных узлов гидроагрегата. С привлечением специалистов Лаборатории металлов и стали ПАО «Якутскэнерго» проведена дефектоскопия ответственных узлов. Специалисты станции заменили изношенные детали.

«Выполнение ремонтных работ не повлияет на энергоснабжение потребителей Западной Якутии, так как все ремонты планируются с учетом резерва мощности, необходимого для нормального бесперебойного режима работы энергообъекта. Основной объем ремонтов запланирован на весенне-летний период, когда потребление электроэнергии снижается», — сообщил заместитель начальника ПТО Руслан Головань.

Каскад Вилюйских ГЭС (КВГЭС) — основной источник электроснабжения Западной Якутии. Состоит из Вилюйской ГЭС-I и Вилюйской ГЭС-II. Установленная мощность КВГЭС – 680 МВт. Среднегодовая выработка электроэнергии – 2, 1 млрд кВтч.

Справка

ПАО «Якутскэнерго» — основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ, Западные и Центральные электрические сети, Энергосбыт. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» — 1 216,275 МВт, тепловая – 1174,367 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,9 ГВт.