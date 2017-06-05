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5 июня 2017, 12:46
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На Каскаде Вилюйских ГЭС начались судоходные попуски

5 июня 2017 года в 10.00 по решению Ленского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов на Каскаде Вилюйских ГЭС им. Е. Н. Батенчука ПАО «Якутскэнерго» начались судоходные попуски воды из Вилюйского водохранилища. Суммарный расход воды через гидроузел составляет 1100 куб. м/ сек.

Продолжительность сброса воды будет зависеть от развития гидрологических условий в бассейне Вилюйского водохранилища.

Каскад Вилюйских ГЭС (КВГЭС) — основной источник электроснабжения Западной Якутии. Состоит из Вилюйской ГЭС-I и Вилюйской ГЭС-II. Установленная мощность КВГЭС – 680 МВт. Среднегодовая выработка электроэнергии – 2, 1 млрд. кВтч.

Справка

ПАО «Якутскэнерго» — основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ, Западные и Центральные электрические сети, Энергосбыт. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» — 1 216,275 МВт, тепловая – 1174,367 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,9 ГВт.

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Источник: ПАО «Якутскэнерго».
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