На известного якутского активиста возбуждено уголовное дело

Сегодня в мировом суде состоялось рассмотрение заявления Максима Львова к Александру ЯКНК-Захарову.

Бывший директор пункта передержки безнадзорных животных Якутска Максим Львов подал заявление о возбуждении уголовного дела в отношении члена Общественной палаты Якутска Александра ЯКНК-Захарова по ч.1 ст.128.1 УК РФ.

Как считает Львов, общественник Захаров написал докладную главе Якутска и в адрес его работы о том, что Львов «якобы размещал в открытом доступе порнографические материалы в сети Интернет». После проведенной служебной проверки последовало увольнение с должности директора пункта.

Мировым судьей давался срок на примирение. Оба фигуранта отказались. Сторона защиты Львова предлагала принести извинения, но Захаров не согласился. В результате, было возбуждено уголовное дело в отношении Захарова.

В суде Львов сообщил, что ранее был судим, но судимость погашена. Отметим, что какое-то время (до пункта передержки безнадзорных животных) он работал юристом в Сайсарской управе. На этой неделе уволился из муниципального «Жилкомсервиса».