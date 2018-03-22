На измене: отговорки неверных мужчин

Мужчины бывают креативными и не очень, но если вам он изменяет, то вы рано или поздно точно услышите одну из этих отмазок.

«Я задержусь на работе»

Эта отговорка стара как мир. Нет, мы вполне допускаем, что вы встречаетесь с трудоголиком, который за своими контрактами, переговорами и счетами света белого не видит. Но если задерживаться на работе он начал внезапно и, например, после появление новой секретарши, то тут есть, о чем задуматься.

«Я в Питер на выходные»

Никогда не было, и вот опять: он проводит выходные в другом городе (якобы по работе), а вы ну никак не можете поехать с ним, потому что ну что вам там делать — он все время будет на деловых встречах. Проверить, не отправился ли он на романтический уикенд, довольно просто, если вы состоите в хороших отношениях с кем-то из его коллег.

«Я иду в спортзал»

Очень удобный вариант, если у него роман с соседкой по дому, например. Если у вас «нюх как у собаки и глаз как у орла», обман быстро раскроется. Типа, «дорогой, почему твоя футболка сухая и не пахнет». Ну поняли, короче.

«Я очень устал»

Обычно это ответ на ваше предложение заняться сексом. Если отговорка возникает пару-тройку раз в неделю, это тревожно: обычно молодой здоровый мужчина не хочет секса, это означает только то, что секс у него уже недавно был. Не с вами.

«У тебя паранойя»

Как известно, нет лучшей защиты, чем нападение. На ваш вопрос, а нет ли у него случайно кого-то, кроме вас, он никогда не отвечает конкретно. Он просто говорит, что у вас паранойя.

«Мы просто друзья»

Применимо по отношению к любой коллеге бывшего пола, а также бывшим, однокурсницам и прочим дамам в окружении. Кого он убеждает — вас или себя?