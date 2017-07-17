На ипподроме при ЯГСХА завершился летний сезон: результаты скачек

Закрытие летнего скакового сезона прошло вчера 15 июля 2017 года в Якутске на республиканском ипподроме при Якутской ГСХА. Главной скачкой стал забег якутских лошадей на дистанцию 10 км. Напомним, что на территории Евразии скачки на национальных породах лошадей практикуются и на дистанции от 5 до 30 и более километров. Приз в один миллион рублей разыграли 16 лошадок.

Развитие, пропаганда и популяризация конного спорта в Республике Саха (Якутия) и патриотическое воспитание молодежи и населения, развитие национальных видов конного спорта в Республике Саха (Якутия), пропаганда и утверждение здорового образа жизни посредством национальных видов конного спорта, привлечение к занятиям конными видами спорта учащихся образовательных школ, молодежи и населения. Таковы задачи прошедших скачек.

В скачках якутских скакунов приняли участие лошади из таких улусов как: Верхневилюйского, Амгинского, Хангаласского, Мегино-Кангаласского, Чурапчинского, Нюрбинского, Намского, Горного, Томпонского, Сунтарского и столицы республики.

В скачках на приз председателя правительства Якутии участвовали 16 лошадей. Густой смог и облако пыли от копыт внесли свои коррективы комментаторам и до предела накалили страсти на трибунах.

В итоге первое место занял гнедой мерин Астык 2008 года рождения из Верхневилюйского улуса, преодолевший очень резво сложную дистанцию в 10 километров за 15 минут и 16`4 секунды. Второе место у Самныбат, показавший результат 15 минут 16’8 секунды, третьим пришел Ойор Хара.

Мероприятие организовано Федерацией конного спорта республики, главный судья и комментатор Александр Капитонов и сотрудниками Якутской государственной сельскохозяйственной академии — ЯГСХА, под руководством ректора — Ивана Слепцова.

В сентябре зрителей ждут на закрытии скакового сезона.

Итоги скачек окончания летнего сезона оказались следующими:

800 метров

1.Айнцер Гут-0.54.0

2.Литтл Лайт-0.54.4

3.Барокко-0.54.6

4.Глория Блюз-0.55.2

5.Эркин -0.55.5

2400 метров

1.Джокер-3.09.6

2.Эрэл-3.10.4

3.Бойун-3.15.5

4.Фарт-3.247

5.Хоhуун-3.30.1

10000 метров «На Приз Председателя Правительства Якутии»

1.Астык-15.16.4

2.Самныбат-15.16.8

3.Ойор Хара-15.17.1

4.Хорсун -15.55.0

5.Кылбар-16.11.6

6.Кундээр-16.12.6

7.Ыйдана-16.55.0

8.Уолчаан-18.27.7

9.Дьулусхан-18.28.7

10.Хара Уол-18.53.8

1200 метров «Спринтерский»

1.Синьорита-1.20.5

2.Тускул-1.21.5

3.Стимул-1.23.0

4.Крэк-1.23.2

5.Байтал -1.24.1

6.Бон бон-1.28.3

7.Талисман-1.28.6

1600 метров, «приз ОКС»

1.Британика-1.54.2

2.Анна Арка-1.55.4

3.Борн Виннер-2.00.2

4.Алфина-2.00.5

5.Дубая-2.01.9

6.Кэтрин-2.03.4

2000 метров

Приз ФКС РС(Я)

1.Турбо Дансер-2.19.1

2.Кул Джет-2.19.8

3.Фрут Элли-2.20.4

4.Альтер-2.20.7

5.Конкистадор-2.20.9

6.Лангольер-2.25.3

7.Варадеро-2.33.7

Якутская ГСХА приглашает абитуриентов 2017 года приобщиться к природной красоте, таланту специалистов и национальным традициям нашего северного края! Вас ждут опытные преподаватели на трех уникальных факультетах и департаменте по экономико-правовому и гуманитарному образованию.

Именно сейчас сельское хозяйство начинает восприниматься молодежью как престижный бизнес, дарующий: занятость, знания и здоровье в семье!