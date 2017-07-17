На ипподроме при ЯГСХА завершился летний сезон: результаты скачек

Закрытие летнего скакового сезона прошло вчера 15 июля 2017 года в Якутске на республиканском ипподроме при Якутской ГСХА. Главной скачкой стал забег якутских лошадей на дистанцию 10 км. Напомним, что на территории Евразии скачки на национальных породах лошадей практикуются и на дистанции от 5 до 30 и более километров. Приз в один миллион рублей разыграли 16 лошадок.
Развитие, пропаганда и популяризация конного спорта в Республике Саха (Якутия) и патриотическое воспитание молодежи и населения, развитие национальных видов конного спорта в Республике Саха (Якутия), пропаганда и утверждение здорового образа жизни посредством национальных видов конного спорта, привлечение к занятиям конными видами спорта учащихся образовательных школ, молодежи и населения. Таковы задачи прошедших скачек.
В скачках якутских скакунов приняли участие лошади из таких улусов как: Верхневилюйского, Амгинского, Хангаласского, Мегино-Кангаласского, Чурапчинского, Нюрбинского, Намского, Горного, Томпонского, Сунтарского и столицы республики.
В скачках на приз председателя правительства Якутии участвовали 16 лошадей. Густой смог и облако пыли от копыт внесли свои коррективы комментаторам и до предела накалили страсти на трибунах.
В итоге первое место занял гнедой мерин Астык 2008 года рождения из Верхневилюйского улуса, преодолевший очень резво сложную дистанцию в 10 километров за 15 минут и 16`4 секунды. Второе место у Самныбат, показавший результат 15 минут 16’8 секунды, третьим пришел Ойор Хара.
Мероприятие организовано Федерацией конного спорта республики, главный судья и комментатор Александр Капитонов и сотрудниками Якутской государственной сельскохозяйственной академии — ЯГСХА, под руководством ректора — Ивана Слепцова.
В сентябре зрителей ждут на закрытии скакового сезона.
Итоги скачек окончания летнего сезона оказались следующими:
800 метров
1.Айнцер Гут-0.54.0
2.Литтл Лайт-0.54.4
3.Барокко-0.54.6
4.Глория Блюз-0.55.2
5.Эркин -0.55.5
2400 метров
1.Джокер-3.09.6
2.Эрэл-3.10.4
3.Бойун-3.15.5
4.Фарт-3.247
5.Хоhуун-3.30.1
10000 метров «На Приз Председателя Правительства Якутии»
1.Астык-15.16.4
2.Самныбат-15.16.8
3.Ойор Хара-15.17.1
4.Хорсун -15.55.0
5.Кылбар-16.11.6
6.Кундээр-16.12.6
7.Ыйдана-16.55.0
8.Уолчаан-18.27.7
9.Дьулусхан-18.28.7
10.Хара Уол-18.53.8
1200 метров «Спринтерский»
1.Синьорита-1.20.5
2.Тускул-1.21.5
3.Стимул-1.23.0
4.Крэк-1.23.2
5.Байтал -1.24.1
6.Бон бон-1.28.3
7.Талисман-1.28.6
1600 метров, «приз ОКС»
1.Британика-1.54.2
2.Анна Арка-1.55.4
3.Борн Виннер-2.00.2
4.Алфина-2.00.5
5.Дубая-2.01.9
6.Кэтрин-2.03.4
2000 метров
Приз ФКС РС(Я)
1.Турбо Дансер-2.19.1
2.Кул Джет-2.19.8
3.Фрут Элли-2.20.4
4.Альтер-2.20.7
5.Конкистадор-2.20.9
6.Лангольер-2.25.3
7.Варадеро-2.33.7
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