На Играх Манчаары Усть-Алданский улус подтвердил звание безоговорочного лидера по мас-рестлингу

Сборная Усть-Алданского улуса, являющаяся обладателем Кубка федерации по мас-рестлингу и действующим чемпионом Якутии по этому виду спорта, подтвердила свое лидерство на ХХ Играх Манчаары в Верхневилюйске. Спортсмены вновь оставили на втором месте атлетов из Мегино-Кангаласского района.

Победа усть-алданцев в мас-рестлинге заметно помогла им подняться в общекомандном зачете Игр Манчаары и стать пятыми среди сельскохозяйственной улусов. Вместе с именитыми земляками Дмитрием Поповым и Иваном Белолюбским золотую медаль в весе до 70 килограммов завоевал начинающий Айсен Атастыров. В финале он вырвал палку у трехкратного чемпиона республики — амгинца Афанасия Платонова.

В весе до 105 килограммов повторилась история, случившаяся на чемпионате республики: Дмитрий Попов выиграл Виктора Докалова из Якутска, впоследствии занявшего второе место.

Для усть-алданца Павла Черноградского, выступающего за сборную Якутска, нынешние Игры Манчаары стали одним из самых сложных состязаний в карьере. Ему противостояли сильнейшие Алексей Козлов (Усть-Янский улус), Иннокентий Миронов (Олекминский улус), Владимир Трофимов (Хангаласский улус), Ньургун Петухов (Усть-Алданский улус). Но спортсмен был сосредоточен и оказался лучше подготовлен. Его победа позволила команде столицы возглавить турнирную таблицу.

Среди юношей в весе до 55 килограммов первое место Усть-Алданскому району принес Айсиэн Мигалкин, потеснив лидера Артура Жиркова. Хороший результат показал и его товарищ по команде Максим Лыткин.

В остальных весовых категориях обладатели Кубка федерации не взяли «золота», но занятые ими призовые места дали возможность подтвердить звание лучших мадьыны в республике.

Абсолютным чемпионом по мас-рестлингу стал Эрчим Баппагай из Верхневилюйского улуса. Дмитрий Попов отказался от финальной схватки, так как повредил плечо, уже ранее травмированное.