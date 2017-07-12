На Играх Манчаары были задействованы 100 волонтеров

Как сообщает Центр по работе с волонтерами республики, на «Играх Манчаары» волонтеры были задействованы во всех организационных мероприятиях: в аккредитации спортсменов, представителей команд, СМИ, гостей и т.д. Они работали в спортивных объектах и комендантской службе (подготовка мест проведения соревнований). Помогали главной судейской коллегии, мандатной комиссии и во время научной практической конференции.

С 26 по 30 июня 2017 года Центр по работе с волонтерами Республики Саха (Якутия) при поддержке Министерства по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия) проводили функциональное обучение для волонтеров. Для них проводились лекции и тренинги на командообразование и сплочение. А так же волонтеры прошли курсы оказания первой неотложной помощи и лекции по безопасности в массовых мероприятиях.

Волонтеры были обеспечены питанием и экипировкой (футболка, футболка поло, шорты, бейсболка, рюкзак, полотенце, шейкер, брелок, значок).

После завершения Игр волонтеры получили сувенирные продукции и благодарственные письма от Министерства спорта Республики Саха (Якутия).

Благодарим всех задействованных волонтеров XX «Игр Манчаары»!