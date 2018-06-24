На Играх Дыгына лидируют опытный чемпион и 18-летний дебютант

Восемнадцатилетний многоборец Айсен БОТУЕВ наравне с чемпионом прошлого года Егором ФИЛЛИПОВЫМ вышел в лидеры по итогам первого дня Игр Дыгына. Окончательные итоги состязания будут подведены 24 июня, сообщает ЯСИА.



В этом году в Играх Дыгына участвуют двенадцать лучших многоборцев республики. В первый день соревнований участники мерились силами в прыжках «ус тегул ус», якутской вертушке и перетягивании палки.

В первой дисциплине мастерский результат показал Егор ФИЛИППОВ — 36,25 м. С первой же попытки он преодолел дистанцию, которую никто так и не смог перекрыть. Второй результат – 32,90 м — у таттинца Николая МАТАННАНОВА, третьим к удивлению, многих стал юный верхневилюец Айсен БОТУЕВ, прыгнувший на 31,52 м. Также стоит отметить чурапинца Петра СТАРОСТИНА, который неделей ранее получил серьезную травму ноги. Две первые попытки были неудачными, спортсмен сходил с дистанции из-за сильной боли. С третьей попытки ему все же удалось зафиксировать результат – 31,36 м, в итоге он стал четвертым.

В якутской вертушке снова удивил Айсен БОТУЕВ, установив новый рекорд Якутии — 66 оборотов вокруг своей оси. Отметим, что прошлый рекорд в 63 оборота также принадлежал ему. Благодаря этому самый юный участник Игр Дыгына вышел в лидеры турнира. Второй результат — 62 оборота — у победителя Игр Дыгына Петра СТАРОСТИНА. Третий — Николай МАТАННАНОВ, перекрутившийся 56 раз. Прошлогодний чемпион Егор ФИЛИППОВ смог занять лишь седьмую строчку.

В мас-рестлинге лучшим оказался нюрбинец Владимир ФЕДОРОВ, ни разу не уступивший палку соперникам. Он смог обыграть вице-чемпиона России по мас-рестлингу Артема ВАРДАНЯНА, Антона ТОЙТОНОВА, Алексея ИВАНОВА, Егора ФИЛИППОВА и Николая МАТАННАНОВА.

Самой зрелищной получилась схватка между МАТАННАНОВЫМ и ВАРДАНЯНОМ. Равные по силе соперники выиграли друг у друга по бою. В решающем раунде у ВАРДАНЯН лучше сработал в рывке и выиграл схватку. Вторым стал Егор ФИЛИППОВ, третьим Николай МАТАННАНОВ. Айсен БОТУЕВ стал шестым.

Таким образом, по итогам первого дня в лидерами являются 18-летний Айсен БОТУЕВ и прошлогодний чемпион Игр Дыгына Егор ФИЛИППОВ, с одинаковым результатом — 10 очков. Замыкает тройку таттинец Николай МАТАННАНОВ с 11 очками. Эти три атлета становятся главными претендентами на звание победителя Игр. Кто из них станет первым решит второй день соревнований.