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Политика
31 мая 2017, 0:18
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На ХХIХ внеочередной сессии Ил Тумэна рассмотрено 37 вопросов

В ходе ХХIХ (внеочередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), состоявшегося 30 мая 2017 года, народные депутаты республики под председательством Александра Жиркова рассмотрели 48 проектов, в том числе 30 проектов республиканских законов, 6 проектов постановлений Государственного Собрания (Ил Тумэн), 12 проектов федеральных законов, законодательных инициатив и обращений законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

В окончательном чтении приняты следующие Законы Республики Саха (Якутия):
— «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;
— «О внесении изменений в статью 7 Закона Республики Саха (Якутия) «О Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия)»;
— «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)»;
— «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)»;
— «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Республике Саха (Якутия)»;
— «О внесении изменений в статью 6 Закона Республики Саха (Якутия) «О регистре муниципальных нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия);
— «О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Саха (Якутия) «О реализации отдельных положений Налогового кодекса Российской Федерации в части осуществления региональных инвестиционных проектов в Республике Саха (Якутия)»;
— «О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Саха (Якутия) «О мерах поддержки добровольной пожарной охраны на территории Республики Саха (Якутия)»;
— «О полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на территории села Едей муниципального образования «Мальжагарский 4-й наслег» Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия)»;
— «О полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на территории села Дыгдал муниципального образования «Оспехский наслег» Усть-Алданского улуса (района) Республики Саха (Якутия)»;
— «О полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на территории села Уянди муниципального образования «Уяндинский национальный наслег» Усть-Янского улуса (района) Республики Саха (Якутия)»;
— «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Саха (Якутия)»;
— «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших в результате неисполнения застройщиками своих обязательств»;
— «О внесении изменений в статьи 21 и 22 Закона Республики Саха (Якутия) «О языках в Республике Саха (Якутия)»;
— «О внесении изменения в статью 28 Закона Республики Саха (Якутия) «О библиотечном деле»;
— «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О кочевой семье»;
— «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О Реестре государственных должностей Республики Саха (Якутия) и должностей государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия)» и Закон Республики Саха (Якутия) «Об оплате труда государственных гражданских служащих Республики Саха (Якутия)»;
— «О внесении изменения в статью 20 Закона Республики Саха (Якутия) «О профилактике правонарушений в Республике Саха (Якутия)»;
— «О порядке рассмотрения предложений о присвоении наименований географическим объектам или переименовании географических объектов на территории Республики Саха (Якутия)»;
— «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об обязательном экземпляре документов»;
— «О внесении изменения в статью 5 Закона Республики Саха (Якутия) «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Саха (Якутия)».

В первом чтении приняты следующие проекты Законов Республики Саха (Якутия):
— «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Саха (Якутия)»;
— «О внесении изменения в статью 10.4 Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях»;
— «О признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Республики Саха (Якутия)»;
— «О статусе первого Президента Республики Саха (Якутия)»;
— «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О градостроительной политике в Республике Саха (Якутия)»;
— «О ветеранах труда Республики Саха (Якутия)»;
— «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)»;
— «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об охране и использовании генофонда якутского скота»;
— «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О табунном коневодстве».

Приняты следующие постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия):
— «О подтверждении полномочий народного депутата Республики Саха (Якутия) Краснова Сергея Анатольевича»;
— «О подтверждении полномочий народного депутата Республики Саха (Якутия) Стручковой Акулины Трофимовны»;
— «Об утверждении части состава Общественной палаты Республики Саха (Якутия)»;
— «О формировании Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия)»;
— «О внесении изменения в смету расходов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) на 2017 год»;
— «Об изменениях в составах некоторых постоянных комитетов и комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и о внесении изменений в постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О составах постоянных комитетов и комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) пятого созыва».

Приняты постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по следующим проектам федеральных законов, законодательных инициатив и об обращений законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации:
— «О проекте федерального закона № 174692-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационно-телекоммуникационных технологий и введения электронных форм документов в сфере здравоохранения», внесенном Правительством Российской Федерации;
— «О проекте федерального закона № 141513-7 «О внесении изменений в статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» (в части переноса срока прекращения деятельности диссертационных советов), внесенном Правительством Российской Федерации;
— «О проекте федерального закона № 130252-7 «О внесении изменения в статью 44 Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на своем общем собрании решения о благоустройстве земельного участка), внесенном депутатами Государственной Думы С.М.Мироновым, Г.П.Хованской;
— «О проекте федерального закона № 130255-7 «О внесении изменений в статью 20 Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части проведения профилактики нарушений обязательных требований жилищного законодательства), внесенном депутатами Государственной Думы С.М.Мироновым, Г.П.Хованской;
— «О проекте федерального закона № 131148-7 «О внесении изменений в статью 189 Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части установления порядка проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме при отсутствии решения общего собрания собственников, формирующих фонд капитального ремонта на специальном счете), внесенном депутатами Государственной Думы Г.П.Хованской, О.А.Николаевым;
— «О проекте федерального закона № 137405-7 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» (в части совершенствования процедуры лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами), внесенным Саратовской областной Думой;
— «О законодательной инициативе Парламента Чеченской Республики по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статьи 2 и 67 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
— «Об обращении Тюменской областной Думы у Министру промышленности и торговли Российской Федерации Д.В.Мантурову, Министру финансов Российской Федерации А.Г.Силуанову о внесении изменений в налоговое законодательство Российской Федерации, предусматривающих установление льготы по налогу на прибыль в части, поступающей в федеральный бюджет, для предприятий, приобретающих инновационную продукцию (оборудование, сырье и материалы) для производственных нужд, а также о разработке мер по стимулированию производства инновационной продукции»;
— «Об обращении Тюменской областной Думы к Министру экономического развития Российской Федерации М.С.Орешкину о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах в части снижения общего уровня тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для субъектов малого предпринимательства и микропредпринимательства»;
— «Об обращении Тюменской областной Думы к Министру промышленности и торговли Российской Федерации Д.В.Мантурову о проведении конкурсного отбора региональных программ на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий в рамках мероприятий региональных программ»;
— «Об обращении Тюменской областной Думы к Министру транспорта Российской Федерации М.Ю.Соколову по вопросу внесения изменения в Правила дорожного движения Российской Федерации, предусматривающего введение дополнительной обязанности пассажиров маршрутного транспортного средства»;
— О проекте постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «Об обращении Верховного Совета Республики Хакасия «К Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу внесения изменений в перечень лекарственных средств, назначенных лечащим врачом налогоплательщику и приобретенных им за счет собственных средств, размер стоимости которых учитывается при определении суммы налогового вычета».

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Источник: Пресс-служба Ил Тумэна
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