На Гражданском форуме — 2018 высоко оценили деятельность волонтеров Алмазэргиэнбанка

Эксперты дискуссионной площадки «Успешные практики добровольчества» отметили деятельность Алмазэргиэнбанка по развитию корпоративного волонтерства. Мероприятие состоялось в столице региона в рамках Гражданского форума — 2018.

«Алмазэргиэнбанк имеет богатую историю корпоративного волонтерства. Уже долгое время мы реализуем социальные проекты «Выпускник», «Детство без границ», «Рысь», «Финансовая грамотность», «Корпоративное волонтерство» и «Ветеран». Думаю, что проектный подход, когда четко определены направления работы, задачи и цели, существенно облегчает нашу деятельность. Однако самое главное, без чего невозможно было бы эффективно помогать людям, нуждающимся в поддержке, это отзывчивость и активность наших сотрудников, а также содействие со стороны руководства банка», — отметила представитель направления корпоративно-социальной ответственности Службы по связям с общественностью АЭБ Наталья МИРОНОВА, выступившая на мероприятии.

Она отметила, что по итогам работы дискуссионной площадки сформулированы конкретные предложения по развитию добровольческого движения в Якутии, которые войдут в итоговую резолюцию Гражданского форума.

Участниками дискуссионной площадки стали представители муниципалитетов республики, добровольческих, молодежных и детских некоммерческих организаций. Экспертами выступили заместитель директора центра «Открытый регион» (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра), эксперт образовательных программ Фонда «Перспектива» Жанна КОТОВА, первый замминистра по делам молодежи и семейной политике РС(Я) Василина ЛУКИНА, глава Гагаринского округа столицы Руслан ПЛАТОНОВ, депутат Якутской городской Думы Антонина ТИТОВА и другие.

Напомним, на днях в столице региона торжественно открыли Наставнический центр поддержки воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Реализовал значимый общественный проект фонд «Семья для ребенка» при поддержке Алмазэргиэнбанка.