На городские маршруты вышли новые автобусы

Новые красные автобусы марки «Вектор» уже вышли на городские маршруты № 5, № 25 и № 3. В ближайшее время выйдут все новые маршрутные автобусы, презентованные 6 июля на Комсомольской площади.

Обновление городского автопарка стало возможным при поддержке депутатов Якутской городской думы и Окружной администрации города Якутска. Благодаря деятельности Фонда развития городского округа «город Якутск» оказывается поддержка субъектам малого предпринимательства, в том числе осуществляющих перевозку пассажиров и багажа. С помощью полученных микрозаймов предпринимателям столицы удалось воплотить немало проектов, один из них — приобретение автобусов для улучшения комфорта пассажиров.

«Автобусы удобны в эксплуатации, оснащены камерами видеонаблюдения. Водители отметили удобные кресла и хороший обзор. Так, если у автобуса открыты двери, то он не может тронуться с места, что исключит ситуации, когда пассажиры оказываются зажатыми в дверях. Автобусы низкопольные, имеют большую вместимость. Совсем скоро вся новая автотехника будет работать по всем городским маршрутам»,- рассказал начальник отдела организации и контроля транспортной деятельности Окружной администрации Николай Ксенофонтов.

Также он отметил, что продолжается внедрение бесконтактной оплаты проезда с помощью банковской карты.

«С 1 августа планируется запустить новый способ оплаты проезда банковскими картами, поддерживающими технологии PayPass и PayWave. На сегодняшний день проект работает в тестовом режиме. Оплатить проезд подобным образом можно только в автобусах, где имеется соответствующая наклейка».

Полное обновление городского автопарка планируется провести до 2024 года.