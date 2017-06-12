На горе Афродита в Оймяконье установлен флаг России

Накануне Дня России, 11 июня, флаги Оймяконского района, Якутии и России подняли на горе Афродита. Делегация из четырнадцати человек отправились покорять вершину с Усть-Неры 10 июня. В будущем неравнодушные жители поселка хотят восстановить заброшенную лыжную базу на этой горе. По завершении подъема, участники сделают короткометражный фильм для участия в конкурсе «Якутия глазами молодежи».



Гору назвали в честь греческой богини любви Афродиты геологи. Считается, что желание, загаданное на вершине, обязательно сбудется. Высота вершины – 2060 м.

comments powered by HyperComments Источник: Иннокентий АЛЕКСАНДРОВ. Якутск – Оймяконье.

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