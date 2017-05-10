На главу Среднеколымска завели уголовное дело

Прокурором Среднеколымского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы муниципального образования «Город Среднеколымск», обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160, ч. 1 ст. 292 УК РФ (присвоение и растрата с использованием своего служебного положения, служебный подлог).

По версии следствия, указанное лицо, являясь главой муниципального образования «Город Среднеколымск», используя свое служебное положение, похитила путем присвоения и растраты, вверенные ей бюджетные средства МО «Город Среднеколымск», предназначенные для содержания и эксплуатации городской бани, в размере около 180 тыс. рублей.

После утверждения обвинительного заключения прокурором района уголовное дело направлено в Верхнеколымский районный суд Республики Саха (Якутия) для рассмотрения по существу.