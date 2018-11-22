На главной елке Якутска будет новый наряд

На площади Оржоникидзе вовсю идет монтаж главной городской новогодней елки. 23-метровая лесная красавица предстанет перед горожанами и гостями в обновленном виде — с новой иллюминацией и новыми украшениями в традиционном якутском стиле.

Установкой занимается бригада рабочих МУП «Горсвет». Вчера состоялось тестовое включение огней:

«Елку в этом году мы ставим в шестой раз. В основе здесь железный каркас в виде конуса, на который закреплены искусственные ветки с хвоей. В этом году мы закупили новые украшения, поэтому она будет светить ярче. Сейчас новыми шарами и гирляндой. Работы будут завершены завтра»,- рассказывает заместитель директора по производственным вопросам МУП «Горсвет» Валерий Клепиков.

На площади также появятся ледяные фигуры и излюбленная детьми горка. Зажжением главной городской елки запланировано традиционно 1 декабря. С этого момента начнут загораться елки по всей стране.