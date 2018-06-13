На главном якутском празднике прозвучат забытые народные песни 

Конкурс народной песни «Возвращение наследия предков» пройдет 23-24 июня в тюсюлгэ «Северное сияние» в рамках празднования национального праздника «Ысыах Туймаады — 2018».
Организаторами конкурса выступают Ассоциация коренных малочисленных народов севера РС (Я), Управление культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска и Дом дружбы народов им А.Е. Кулаковского.
Основными идеями конкурса являются возрождение и популяризация народной песни и мелодий, фольклорных жанров культурного наследия коренных народов Севера, а также сохранение самобытной национальной культуры и преемственности поколений.
К участию приглашаются творческие коллективы и отдельные участники.
Победители будут награждены дипломами и ценными призами.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по электронной почте: culcentr@mail.ru. Также участники могут записаться на конкурс непосредственно на празднике.