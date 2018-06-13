На главном якутском празднике прозвучат забытые народные песни 

Конкурс народной песни «Возвращение наследия предков» пройдет 23-24 июня в тюсюлгэ «Северное сияние» в рамках празднования национального праздника «Ысыах Туймаады — 2018».

Организаторами конкурса выступают Ассоциация коренных малочисленных народов севера РС (Я), Управление культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска и Дом дружбы народов им А.Е. Кулаковского.

Основными идеями конкурса являются возрождение и популяризация народной песни и мелодий, фольклорных жанров культурного наследия коренных народов Севера, а также сохранение самобытной национальной культуры и преемственности поколений.

К участию приглашаются творческие коллективы и отдельные участники.

Победители будут награждены дипломами и ценными призами.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по электронной почте: culcentr@mail.ru. Также участники могут записаться на конкурс непосредственно на празднике.