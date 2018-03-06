На форуме в канун 8 марта было актуальным здравосохранение мужчин

Сегодня начал свою работу зональный Гражданский форум в Нюрбе «Форум тех, кто действует». После обеда общественники из четырех вилюйских улусов распределились по дискуссионным площадкам: «Успешные практики добровольчества, поддержка гражданских инициатив.

Презентация проекта по здравосохранению мужчин «Эр»,«Взаимодействие общественных советов, НКО и ТОСов с органами местного самоуправления: задачи, проблемы, пути решения», «Общественный контроль: актуальность, действенность и результативность», «Молодежные общественные организации», «Роль общественности в содействии занятости населения».

Рекомендации этих дискуссионных площадок будут внесены в основной документ, который выработает итоговый республиканский Гражданский форум, который состоится в июне в Якутске.

Все площадки форума были чрезвычайно популярны. Общественники активно участвовали в дискуссиях, задавали вопросы. Особенно интересным получилось обсуждение на площадке «Успешные практики добровольчества, поддержка гражданских инициатив. Презентация проекта по здравосохранению мужчин «Эр». Энтузиастом последнего проекта является член Общественной палаты РС(Я) Светлана Давыдова, она же главный врач ГАУ РС(Я) «Якутская городская больница №3». Понятно, почему дискуссия вызвала интерес. Ведь для сохранения здоровья женщин существуют целые женские консультации, а что есть для мужчин?

Светлана Николаевна привезла с собой специалиста по УЗИ. В поликлинике в Нюрбе сразу образовалась огромная очередь.

Традиционно активной получилась дискуссия на площадке: «Взаимодействие общественных советов, НКО и ТОСов с органами местного самоуправления: задачи, проблемы, пути решения», где модератором выступил председатель Общественной палаты РС(Я) Алексей Сергучев и член Палаты Ламинария Макарова. В вилюйской группе улусов есть те же проблемы с ТОСами, что и в заречной группе улусов. Например, вопросы регистрации, получения государственной и муниципальной поддержки.

Площадку «Роль общественности в содействии занятости населения» ведет член Палаты, молодой предприниматель Дмитрий Иннокентьев. Он дал множество дельных советов, как сделать так, чтобы быть «занятым» и состоятельным.

В общем, форум в Нюрбе получился насыщенным, интересным. Члены Общественной палаты привезут множество интересных идей.