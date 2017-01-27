На фермерские гранты могут претендовать только крепкие хозяйства

С 2012 года фермеры страны, в том числе и республики, получают гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства из средств федерального и республиканского бюджетов.

Предоставляются два гранта: «На создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам» и «На развитие семейных животноводческих ферм».

За 2012-2016 годы всего в республике гранты по обеим программам получили 707 фермеров, из них 552 начинающих фермеров и 155 на строительство семейных ферм. Всего средств на финансирование выделено 1 462 157,0 руб, из них начинающим фермерам 825 825,0 руб., на семейные фермы 636 332,0 руб.

Всего же за 2012-2016 годы заявки на участие в гранте подавали: в качестве начинающего фермера 1245 человек, на строительство семейных ферм 306 хозяйств.

В 2015-2016 годах по объему привлекаемых федеральных средств на выделение грантов наша республика входила в первую тройку регионов.

Сумма гранта начинающего фермера была установлена в размере 1,5 млн.рублей.

Сумма гранта на строительство семейных ферм была от 8 млн. 600 т.р. до 840 тыс.рублей.

В 2017 году сумма гранта начинающего фермера планируется в объеме 3 млн.рублей. По сравнению с прошлогодними показателями сумма выросла вдвое. Вместе с тем, уточняется одно: гранты по 3 млн.рублей будут выдаваться фермерам, планирующим заняться молочным и мясным скотоводством. Из этой суммы 2 млн.750 тыс. рублей должны направляться на приобретение крупного рогатого скота, модернизацию и строительство живкомплекса, 250 тыс. рублей можно использовать на бытовое обустройство.

Желающие заняться табунным коневодством, оленеводством, свиноводством, птицеводством, растениеводством и т.д. получают сумму 1,5 млн. рублей.

Напомним, что в 2016 году грант начинающего фермера (по 1,5 млн.рублей) получили на развитие производства 234 человек. В текущем году федеральное министерство установило для Республики Саха (Якутия) выделения гранта начинающего фермера для 76 хозяйств.

Сумма гранта на поддержку строительства семейных животноводческих ферм также увеличится. Если ранее одно фермерское хозяйство могло получить грант на сумму до 21 млн.600 тыс.рублей, то с будущего года максимальный объем гранта будет в 30 млн.рублей. Здесь необходимо отметить то, что фермер, представивший бизнес-проект, который комиссия утвердит, получает 60 процентов от указанных в проекте затрат, а 40 процентов стоимости проекта должно у него быть на собственном счету. А это немалая сумма – на счету должно быть 20 млн.рублей.

Поэтому индикатором Минсельхоза РФ в получении этого гранта обозначены 7 хозяйств. Напомним, что в прошлом году такой грант получили 51 хозяйство.

В указанных конкурсах грантов у самого участника должно иметься на счету 40 процентов средств от указанной в его бизнес-проекте суммы, то есть государством финансируются 60 процентов стоимости проекта заявителя.

Получается, что в текущем году на получение грантов как начинающего фермера, так и строительства семейной фермы, смогут претендовать только те хозяйства, которые уже имеют крепкую хозяйственную, производственную базу и определенные накопленные финансовые средства.

Министерством сельского хозяйства и продовольственной политики республики проведение конкурсов на предоставление бизнес-проектов запланировано на конец марта-апрель месяцы текущего года. Муниципальным образованиям республики – на уровне наслегов, улусов сегодня необходимо провести активную работу по выявлению реальных, активных кандидатов для участия в конкурсах. Стоит поддержать те проекты, которые окажут реальный прорыв в развитии товарного производства муниципалитета в области сельского хозяйства, привлекут молодые трудоспособные силы для работы в отрасли, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия).