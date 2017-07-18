На федеральной дороге Колыма в Якутии обрушился мост

Обрушение плит произошло в результате подъема уровня воды в реке.

На федеральной автодороге Колыма в Якутии обрушился мост. Движение на участке временно закрыто. По данным регионального МЧС обрушение плит произошло в результате подъема уровня воды в реке Тый-Сынага, сообщает ИА YakutiaMedia.

Вчера, 17 июля, в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что в результате обильных осадков, продолжавшихся с 14 по 16 июля, произошел подъем уровня воды на реке Тый-Сынага на 542-512 км федеральной автодороги «Колыма», в результате чего произошло обрушение плит подъезда к мосту через реку, образовался проран через дорожное полотно протяженностью 8 метров со стороны поселка Теплый Ключ Томпонского района.

Движение автотранспорта по данному участку временно закрыто. К месту происшествия из п.Хандыга выехала ремонтная бригада в составе 8 человек и 2 единиц техники. На месте происшествия работает оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона Томпонского района Государственной противопожарной службы Республики Саха (Якутия).

Добавим, в редакционную группу WhatsApp прислали фотографию, где видно, что в реку Тый-Сынага упал автомобиль. Также автор фото написал: «Автомобиль с дорожниками ДЭП-133 УАЗ-фермер ехал со стороны развилки, из-за тумана не заметил отсутствие пролета на мосту и упал в реку. Все с множественными переломами, ссадинами и ушибами доставлены в больницу с.Теплый ключ». Данную информацию пока не подтвердили официальные органы.

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